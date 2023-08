Pondera Ebrard a las mujeres como eje de transformación

Durante su segunda visita a Chiapas en su búsqueda por la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard Casaubón dijo en entrevista exclusiva para Cuarto Poder, que la igual de género será el logro que llevará a México al siguiente nivel de la Cuarta Transformación. Esta es la entrevista.

JL: ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Jonathan Lozada. En esta ocasión estamos en San Cristóbal de Las Casas y me da mucho gusto contar en este espacio con Marcelo Ebrard. Marcelo, gracias por venir, te estábamos esperando.

ME: No, gracias a ti; gracias a ustedes por invitarme.

JL: Nos vimos en Tampa y ahora estamos aquí en San Cristóbal de Las Casas.

ME: Nos vimos en Tampa y ahora en San Cristóbal de Las Casas. Estoy muy contento.

JL: Fue hace dos meses que llegaste a Chiapas para la presentación del libro "El camino de México". ¿Cuál es el balance de ese día a la fecha? Mañana se cumplen dos meses de tu visita en esa ocasión, que fue el 11 de junio.

ME: He estado en diálogos muy interesantes en todo el país, es un privilegio. Te digo que ayer estaba yo en Toluca, antier andaba yo en Sonora. Entonces tienes la posibilidad de tener como una fotografía del pulso del país y de cada región. Veo algunos temas comunes y otros no tanto, depende de la región de la que estemos hablando. Por ejemplo, en el norte, centro norte del país y occidente, el tema del agua es cada vez más una preocupación estresante porque no hay agua, que quizá acá en el sur no sea necesariamente lo mismo. Pero hay temas comunes, como por ejemplo seguridad, la demanda de protección de ver qué vamos a hacer frente a los ataques de la delincuencia, sea organizada o no organizada; ya la verdad, la diferencia ya no se sabe. Yo la veo toda organizada. Luego el otro tema es salud, acceso a los servicios de salud. Frente a esa circunstancia he comentado que mi opinión, lo que tenemos que hacer es hacer un sistema universal de salud, como la que tienen los países europeos.

JL: ¿Y cómo funcionaría este?

ME: Quiere decir que solo tienes un sistema, no tienes uno de derechohabientes, otro del Issste, otro de defensa, otro de Pemex, etcétera. Claro, es un reto considerable. Tiene su costo también, por supuesto, pero lo que buscas es proveer de esos servicios a todas y a todos; ese es tu objetivo, es tu meta.

La mayor parte de los países europeos que lo tienen hoy en día, pues tardaron varias décadas en hacerlo. No digo que lo puedas hacer de un año al otro; de hecho el presidente lo está tratando de hacer, el presidente López Obrador con el Seguro Social. En fin, llegar a tener tu sistema universal de salud, tener tu política nacional para garantizar los medicamentos, tipo lo que hizo La India. Entonces, la India hoy produce medicamentos de todo tipo, mucho más baratos que las grandes compañías que ya sabes, tienen unos márgenes escandalosos y la India no los puede pagar porque su población es mayoritariamente pobre y son mil 500 millones. Entonces dijeron, vamos a producir nosotros y hoy es el principal productor de vacunas del mundo. Entonces me parece un modelo interesante.

JL: Pues México tiene capacidad, ¿no?

ME: Tenemos toda la capacidad para hacerlo. De hecho yo viajé a la India, tenemos ya transferencias de tecnología, convenios con varias empresas de la India, vamos a traes ya a México inmunoterapias contra el cáncer, vamos a iniciar con leucemia. Esto significa que toman celular T de tu médula espinal, que rigen tu sistema inmune; en laboratorio con un vector se les da instrucciones de atacar una cierta célula cancerígena. Todas tienen un marcador. Por alguna razón cada uno de nosotros tiene diferentes identificadores en su sistema inmune, entonces a lo mejor estamos platicando y estamos aniquilando células cancerígenas de cierto tipo. Pero no tenemos el marcador de alguna célula y entonces de pronto es lo que viene siendo el cáncer, de pronto tienes esa carencia de tu sistema inmune y empieza a crecer.

Con el vector te instalan ese dato de que tienes que atacar tu sistema inmune, ese tipo de célula cancerígena, te lo vuelven a poner en tu célula espinal y tu organismo termina con el cáncer. Ya no es quimioterapia, ya no es radioterapia. Y esto en Estados Unidos ya están aprobadas siete inmunoterapias, solo que valen medio millón de dólares, pues ¿quién va accesar a eso? Y en la India lo están haciendo a 28 mil dólares. Entonces hablamos al Instituto Bombay, que lo está llevando a cabo con autorización de la FDA, que es la agencia regulatoria de Estados Unidos y ya hicimos el convenio de transferencia de tecnología con Nutrición y el Instituto Politécnico Nacional. Se empieza esto a instalar en diciembre, para que a lo largo de 2024 puedas empezar a desarrollarlo en México y en algún punto del año tengamos ya la primera inmunoterapia aprobada en nuestro país para el sistema público. Esto que te acabo de decir es cuando dices tratamientos. Tiene que haber eso. Es una política nacional, traer esos medicamentos o esos tratamientos a nuestro país.

JL: E involucrar a las instituciones públicas del país.

ME: El director del Instituto Politécnico Nacional inmediatamente me entendió porque él estaba en el equipo de Oxford y otras instituciones en desarrollo de vacunas. Lo trajimos de Reino Unido. Se le llamó por parte del presidente López Obrador para invitarlo como director del Politécnico y dejó él toda su carrera para venir él a dirigir el Politécnico, y ahora por eso están involucrados en este proyecto con la India. Estás hablando con un científico que entiende perfectamente bien por qué es importante esto. Esto es parte de no olvidar las lecciones del covid-19. Luego se nos olvida y al rato viene otra pandemia y ¿qué producimos? No, pues no producimos las vacunas.

JL: Claro, finalmente las tragedias son para dar paso a nuevas soluciones siempre.

ME: ¡Siempre! La necesidad es la madre de muchas virtudes. Diría yo que eso es el tema en el covid-19; yo viví el estrés de conseguir las vacunas, fue tremendo. Los países que las producían eran muy pocos, no rebasaban cinco. Creo que México debe aprovechar esa lección. Terminamos trayendo muchas vacunas, se produjeron en México vacunas. Pero a futuro nosotros debemos tener esa tecnología para eso. Casi como una cuestión de seguridad nacional.

JL: Y luego tenemos, Marcelo, el Pasaporte Violeta, el Plan Ángel. Hemos estado al pendiente de estas propuestas, de estos planes concretos y específicos y en Chiapas, somos un estado que durante mucho tiempo hemos padecido de todo. ¿Cómo se aplicarían estos planes a nivel regional?

ME: Cada entidad federativa y cada región del país tiene diferentes problemas, pero como punto en común tenemos la Guardia Nacional que creó el presente López Obrador; tienes el año que entra tendrá 500 cuarteles y 200 mil elementos, vamos a empezar por ahí. Tienes con qué entrarle, porque antes pues no tenías, entonces te podría decir lo que fuere pero no había una capacidad de acción.

JL: Hoy ya están listos.

ME: Ya están listos, ya están desplegados, ha tomado cinco años y creo que es acertado el haber formado esta Guardia Nacional. Bien, entonces lo que planteo es démosle la tecnología que necesitan para ser más efectivos, para ser contundentes, para tener superioridad sobre cualquier delincuente. La delincuencia significa el mayor problema, la fuerza más negativa que pueda haber en una sociedad, y más si hay impunidad porque entonces se van expandiendo. Alguien me dirá ¿pero qué tecnología? ¿de qué estás hablando?

En la Ciudad de México me tocó ser secretario de Seguridad en 2002, andaba en una patrulla o en los helicópteros encabezando operativos, viví todo eso. Conviví mucho con la policía, me fui a los 81 cuarteles, escuché a las y los policías. Cambiaron muchas cosas en la policía. Establecimos la evaluación de los ciudadanos, mandaba el predial y decía yo "ponme en verde, amarillo o en rojo cómo está tu servicio o tu patrulla". Todo lo rojo va pa´ fuera, viene otro mando. Metimos tecnología, un día Andrés Manuel me dijo: "oye, por qué no traemos cámaras". Dije que no lo había pensado, pero es una buena idea. ¿Quieres que mandemos a averiguar?. Mandamos misiones a 12 países. Trajimos para el centro histórico 150 cámaras. Nos ayudó mucho el ingeniero Slim para poner todo lo necesario, y bajó el índice delictivo, claro, con mucho esfuerzo.

Después como jefe de Gobierno seguí con ese programa; logramos del 2002 al 2012 que la ciudad era el patito feo, pasamos a una de las ciudades más seguras del país, y en eso tuvo mucho que ver la tecnología. Yo me dediqué a poner 15 mil cámaras. Imagínate, todo el control de la vía pública. Estaba yo en la oficina de jefe de Gobierno y tenía yo mis pantallas ahí enfrente. Te das cuenta de muchas cosas, desorden en el transporte por ejemplo, etc., etc. No nada más seguridad, sino que tú como autoridad, como gobierno tienes que cuidar el espacio público.

Hicimos también una reforma a la ley para que la imagen de esas cámaras sea admitida por los jueces como prueba.

Si ya se hizo en la Ciudad de México, ¿por qué no lo vas a hacer en Chiapas? Dame una razón. Lo más complejo era allá, ahora la tecnología es mejor. Veo que es muy posible y hay que hacerlo. Por ejemplo, yo traje los primeros drones, ahora los drones son cosa de todos los días, tienes drones pequeños, grandes, medianos. Tienes drones con unas capacidades impresionantes en términos tecnológicos. La inteligencia artificial que no existía ahora está ahí.

JL: Chiapas es muy sensible al tema de las mordazas. El Tribunal Electoral determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador cometió violencia política de género. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Marcelo?

ME: Estamos entrando a un terreno no claramente regulado en México, porque ¿cuál sería el criterio? ¿cuál sería? Te voy poner un ejemplo de qué estoy hablando. Me invita un día el señor Trudeau a la sesión del Parlamento en Canadá, que está en Ottawa, me hizo favor de invitarme y ahí estuve un ratito, creo que acababa de nacer su hijita, si mal no recuerdo. Debías ver lo que le dijeron las parlamentarias de la oposición, de todo, y él tuvo que defender su posición. Para lo que es nuestra tradición política es francamente sorprendente cómo se dicen de cosas entre ellos. Pero a nadie se le ocurre allá que eso sea violencia de nada, porque la democracia representativa así es. Si te vas al Parlamento Británico pues está igual. Una vez me invitó Jeremy Corbyn, que era el jefe de la oposición laborista y te sientas en el Parlamento y dices ¡qué barbaridad! Es así como estamos tú y yo. Es parte sustantiva del debate. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a que el presidente de México participe en el debate, pero es parte sustancial de la vida democrática. Nosotros venimos de una tradición en donde el presidente era visto como alguien por encima del debate.

En todas las democracias, el jefe de gobierno debe contestarle a la oposición, en ningún lado se considera una agresión a nadie.

JL: Para las mujeres de Chiapas y para los jóvenes. Desgraciadamente la gira es larga, Marcelo, y te esperan allá en varios eventos, pero nos encantaría escuchar un mensaje para las chiapanecas y los jóvenes.

ME: En el caso de la mujer, yo pienso que el próximo paso que tiene que tomar la Cuarta Transformación es que haya igualdad de género en México, porque todas las desigualdades están vinculadas a la desigualdad madre que es la desigualdad de género.

Hoy la brecha salarial es muy grande, hoy no tienen apoyo para cuidados. El 17 % de las mujeres que deberían estar en la población económicamente activa no lo están porque están cuidando a alguien. Las mujeres que mantienen a su familia tienen que hacer todo y les cobran los mismos impuestos, sin tomar en cuenta el inmenso esfuerzo que tienen que hacer para educar a los niños y ser al mismo tiempo mamá y papá. No se diga en las comunidades más pobres o en las comunidades indígenas.

Entonces se plantea el pasaporte violeta que sería la identidad de todas las mujeres de México; en vez de tener CURP o INE, solo se tendría una que no les va a costar nada. Serviría para recibir sin ninguna dilación los apoyos por parte del gobierno. Se está planteando un nuevo programa social que sería como de tres mil pesos al mes para las mujeres. El pasaporte violeta simboliza la protección, la atención para todas las mujeres de México, es un programa universal. Está dirigido a abatir, desaparecer la gran desigualdad y también a la acción afirmativa para apoyar a las que están con más carga, como pueden ser las que mantienen a su familia.

JL: Mujeres valientes.

ME: Las casas violetas, ¿qué son? Son lugares donde una mujer o una pareja o un hombre puedan hacer una casa violeta en un garage.

JL: ¿Y habrán casas violetas en todo Chiapas?

ME: En todo Chiapas y en todo el país. Por ahora, para empezar a promover estas ideas, para empezar a reunir a las mujeres, para darles información, para apoyarse mutuamente y más adelante lo haremos un programa de todo el Estado mexicano porque no solo es el gobierno. También tienen que participar las fiscalías, también las empresas y todas las instancias públicas.

JL: Pues nos despedimos. Gracias, Marcelo.

ME: Gracias, gracias. Me dio gusto saludarte. La última vez nos vimos en Tampa, Florida, fui a protestar contra DiSantis que veo que va mal en las encuestas, me da gusto.