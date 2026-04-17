Pondera Zoé Robledo expansión del IMSS

De 1983 al 2018, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no creció en una sola cama de hospital en Chiapas, en los últimos seis años se han aumentado 336; esto lo manifestó en entrevista el director general del IMSS, Zoé Robledo, luego de la ceremonia de bienvenida a más 370 nuevos médicos especialistas para la entidad.

Para Cuarto Poder expresó: Si bien, se hicieron las unidades de medicina familiar, pero nada más, después llegó el Coplamar, pensado para la atención de personas sin seguridad social.

Dijo que prevaleció durante seis sexenios una lógica privatizadora de las instituciones, que se reflejaba en hospitales saturados y tiempos de espera largos porque seguían con la misma capacidad para atender a una población en crecimiento.

Hospitales saturados

En algunos espacios se logró la privatización, se perdieron categorías en el hospital de Tapachula, personas que antes eran servidoras públicas y pasaron a ser empleados de empresas para dar servicios públicos.

Hay que destacar, dijo, el crecimiento de las otras instituciones del IMSS, como el IMSS Bienestar, el aumento de 120 camas más en el nuevo hospital 14 de Septiembre en Tuxtla Gutiérrez, además de otro proyecto para Comitán.

Sumando los 10 hospitales de Coplamar que ya son del régimen ordinario y que empezarán su reconversión a hospitales de zona y subzona, para atención a personas con y sin seguridad social.

Nuevos especialistas

Sobre la ceremonia de bienvenida de los nuevos médicos y médicas, realizada con la presencia del gobernador Eduardo Ramírez, la presidenta del Congreso, Alejandra Gómez Mendoza, funcionarios estatales y federales de Salud, dijo que son 371, 194 mujeres y 177 hombres.

Son 36 distintas especialidades en las que las y los médicos se integran en diferentes municipios, como Tonalá, donde ya habrá nefróloga, antes los habitantes debían viajar a Tuxtla Gutiérrez para recibir terapia renal.

Destacó que en los últimos años también se ha incrementado casi el doble de las becas para residencia de especialidades y a su vez, abrir espacios para los nuevos médicos. Se suman a un IMSS en crecimiento.

Hospital 14 de Septiembre, en operación

Zoé Robledo dijo que el Hospital General 14 de Septiembre ya está operando al 100 por ciento, una parte importante era justo el reclutamiento de médicas y médicos especialistas, estarán llegando 57 para consultas, “como gastroenterología, el cirujano torácico, ya está el cien en estudios de imagen, cirugías, se han hecho procesos muy complejos”.

Un hecho importante es que los hospitales de Coplamar ya son del régimen ordinario, para estos se contrataron 120 médicos especialistas. En esos comenzarán proyectos para invertir en ampliaciones, en equipos de diagnóstico.

“Cómo decía, la digitalización que ya llegó a Coplamar ahora viene también hacia el IMSS Bienestar y otros organismos, estamos buscando conectarnos para el servicio universal de salud”.