Ponen en marcha campaña: Mujer, ¡alza tu voz!

En el marco del Día Estatal de las Mujeres, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar puso en marcha la campaña “Mujer, ¡alza tu voz! Detengamos las violencias”, una iniciativa que invita a las mujeres a denunciar y articula acciones interinstitucionales para fortalecer su seguridad y bienestar. Enfatizó que su administración impulsa políticas con sentido humano, y que la principal agenda del Gobierno de la Nueva ERA es alcanzar cero violencia contra mujeres, niñas y niños.

“Cerremos filas y hagamos de Chiapas el lugar donde se respeta a las mujeres. Tenemos que ser ejemplo y lo vamos a lograr. Luchemos juntos, pueblo y gobierno, para que esta causa se traduzca en paz y armonía”, expresó el mandatario, al destacar que la presidenta Claudia Sheinbaum ha instruido atender las causas de la violencia, y que la ejercida contra las mujeres debe abordarse de inmediato, brindándoles certeza y aplicando la ley.

Trabajo conjunto

Afirmó que, gracias al trabajo conjunto entre las autoridades de seguridad y procuración de justicia, se ha logrado mantener la paz en Chiapas. En este sentido, exhortó a las mujeres a denunciar cualquier forma de violencia de género, tanto en espacios públicos como en el hogar, pues ese es el primer paso para reducir los delitos y construir entornos donde prevalezcan el respeto, la tranquilidad y el bienestar.

Ramírez Aguilar anunció que, como parte de las políticas prioritarias para prevenir, combatir y erradicar la violencia de género, en las próximas semanas iniciará la entrega de un reloj inteligente conectado al sistema estatal de seguridad, con el que se podrá brindar auxilio inmediato a mujeres en situación de riesgo.

La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Dulce María Rodríguez Ovando, explicó que la campaña “Mujer, ¡alza tu voz! Detengamos las violencias” constituye una alianza inédita entre los tres niveles de gobierno, organizaciones civiles y fundaciones, orientada a garantizar seguridad, justicia y una vida libre de violencia para las mujeres. Subrayó que en Chiapas la agenda de las mujeres es prioridad del gobernador Eduardo Ramírez, quien ha instruido acciones inmediatas y coordinadas para erradicar la violencia de género.

Sanciones

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, reiteró que en Chiapas no se tolera la violencia, los matrimonios infantiles ni la impunidad, y que quienes agredan a mujeres o niñas serán castigados con todo el peso de la ley, recordando que en la entidad los feminicidas enfrentan penas de más de 100 años de cárcel. Afirmó que este gobierno trabaja para transformar las conductas que perpetúan la violencia mediante la sensibilización y la cercanía con las comunidades.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, reconoció el compromiso del gobernador para alcanzar la paz en Chiapas, la cual, dijo, no será plena mientras exista violencia en los hogares, hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Refrendó su compromiso de trabajar junto a las instituciones y la sociedad para erradicar este flagelo, ya que los principales agresores suelen ser personas cercanas a las víctimas. Asimismo, valoró la labor de las mujeres activistas que alzan la voz para exigir un “ya basta” a la violencia.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, reconoció a Eduardo Ramírez por impulsar políticas públicas a favor de la igualdad de género y por ser un aliado de las mujeres, al instituir que cada día 8 de mes se realicen actividades para visibilizar sus causas. Indicó que las violencias en Chiapas son diversas y afectan principalmente a mujeres indígenas, rurales, migrantes y desaparecidas, por lo que celebró las acciones orientadas a revertir las desventajas históricas y fortalecer la igualdad sustantiva.

En nombre de las beneficiarias, Patricia Díaz López resaltó que, gracias a la visión y liderazgo de los Gobiernos Federal y Estatal, se impulsan acciones afirmativas que permiten a las mujeres vivir una vida libre de violencia y ejercer plenamente sus derechos. “Nunca más calladas, sumisas, discriminadas, violentadas, intimidadas ni con miedo. Alzar la voz no será nunca más sinónimo de rebeldía, sino de ocupar el espacio y gozar de nuestros derechos humanos que se nos habían negado. Que se escuche fuerte y claro: ya no es posible que bajo los sistemas normativos o los llamados usos y costumbres se siga violentando los derechos de las mujeres en las comunidades indígenas. Hoy todas vamos a levantar la voz”, enfatizó.

La campaña “Mujer, ¡alza tu voz!” es una alianza interinstitucional encabezada por la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género. Su propósito es fortalecer la prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los siete municipios con Alerta de Violencia de Género y en la región Altos, mediante el acompañamiento integral y la promoción de una cultura de denuncia y justicia efectiva, con el compromiso de garantizar espacios seguros y libres de violencia para todas las mujeres.

En el evento estuvieron presentes la secretaria de Movilidad y Transporte, Albania González Pólito; los secretarios de Salud, Omar Gómez Cruz, y de Educación, Roger Mandujano Ayala; la directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Yolanda María Alfaro Pérez; el director general del Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Chiapas, José Luis Sánchez García; así como presidentas y presidentes municipales, entre otros.