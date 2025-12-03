Ponen en marcha el Operativo Carretera Segura en la Frailesca

En el municipio de Villaflores, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó el banderazo del operativo Carretera Segura Zona Frailesca, donde destacó que el gobierno de la Nueva ERA trabaja con valor, inteligencia, autoridad moral y amor por el pueblo. Señaló que no se escatiman esfuerzos ni recursos para impulsar acciones que fortalezcan la seguridad, la paz, el bienestar y la prosperidad compartida de los pueblos de Chiapas.

Acompañado del fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca; del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; así como de presidentas y presidentes municipales de la región, el mandatario recordó que quedaron atrás los tiempos en los que la violencia dañaba a los sectores sociales sin que las autoridades actuaran. Enfatizó que las inversiones en seguridad y la consolidación de estrategias como Cero Corrupción, Cero Impunidad y La Justicia es la Paz han sido determinantes para restablecer el orden y el Estado de Derecho en la entidad.

No se bajará la guardia en la aplicación de la ley

Ramírez Aguilar reiteró que no se bajará la guardia en la aplicación de la ley, con el propósito de que las familias chiapanecas vivan en armonía y desarrollen sus actividades productivas con la certeza de contar con la protección de sus autoridades. En este marco, dio a conocer que trabajará junto a las autoridades de Villaflores para concretar el proyecto de agua potable municipal.

“Tengan la certeza de que Eduardo Ramírez está enfocado de tiempo completo en atender los problemas de Chiapas. Solamente les pido que nos ayuden y estemos unidos para solucionarlos juntos, porque nosotros no vamos a imponer nada. Tengo un gran compromiso con los pueblos de la Frailesca. Aquí se quedarán las autoridades de seguridad para realizar operativos. Vamos a cuidar a todo Chiapas. Queremos vivir en paz y que haya desarrollo y trabajo para la gente”, expresó.

Despliegue de elementos

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, detalló que para este operativo se dispuso un despliegue de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM), así como helicópteros, aviones no tripulados y drones artillados. “Chiapas tiene una nueva historia, porque tenemos un gobernador de territorio que da la cara y está mostrando al pueblo que vamos a seguir avanzando y de frente en materia de seguridad”, afirmó.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, destacó que la estrategia de seguridad iniciada en diciembre de 2024 ha generado resultados positivos en gran parte de Chiapas, incluida la región Frailesca, antes afectada por altos niveles de violencia y extorsión. Recalcó que la seguridad es una prioridad para el gobierno de la Nueva ERA y advirtió que no habrá impunidad para quienes intenten vulnerar la tranquilidad de las familias. Invitó a la población a no coludirse con la delincuencia y a denunciar cualquier acto ilícito.

La presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, manifestó que la presencia del gobernador fortalece y confirma que Chiapas cuenta con un mandatario que cumple su palabra. Expresó su satisfacción por recibir su respaldo en materia de seguridad mediante este operativo, y refrendó su compromiso de seguir caminando en unidad para construir un municipio seguro, próspero y en armonía.

Sector transportista

En representación del sector transportista, el presidente de Transportes Fraylescanos, Orbelín Ramos Ruiz, comentó que antes las carreteras eran intransitables, pero con la Nueva ERA las y los transportistas de todas las modalidades gozan de movilidad segura en la región y en toda la entidad.

En este evento estuvieron presentes integrantes del Gabinete Legal y Ampliado; la alcaldesa de El Parral, Elvira del Carmen Castañeda Maza; los presidentes municipales de Villa Corzo, José Ignacio Nagaya Vicente, y de La Concordia, Emmanuel de Jesús Córdova García; así como habitantes de diversas comunidades, entre otros.