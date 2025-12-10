Ponen en marcha el operativo Guadalupe-Reyes

Con la participación de diversas corporaciones policiacas, se puso en marcha el operativo Guadalupe-Reyes, donde el banderazo se dio a las 9 de la mañana de este martes frente a las instalaciones del parque central Esperanza.

Las autoridades dijeron que el operativo tiene como propósito de fortalecer la vigilancia y brindar seguridad y tranquilidad a los habitantes y visitantes de otros municipios en este periodo vacacional decembrino.

Indicaron que en estos operativos participan elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva, Tránsito, Policía Ministerial, quienes de manera coordinada iniciaron los trabajos tanto en Tonalá como en las comunidades y se tiene previsto terminar el 6 de enero.

Asimismo, los elementos policiacos dijeron que en este periodo vacacional se espera que todo termine en saldo blanco, y tanto familias como vacacionistas la pasen bien en un clima de tranquilidad y seguridad.