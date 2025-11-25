Ponen en marcha los Macrocentros de Vacunación

La Secretaría de Salud (SSA) del estado arrancó la Estrategia Auto-Vacúnate en San Cristóbal de Las Casas y de manera simultánea en el resto de las jurisdicciones sanitarias a través de los Macrocentros de Vacunación que estarán activos hasta diciembre.

La población podrá acudir en automóvil, bicicleta, motocicleta, scooter y a pie, por lo que se invita a niñas, niños, adolescentes, embarazadas, personas adultas y personas adultas mayores para que asistan a aplicarse las vacunas contra las enfermedades más comunes en la temporada invernal como son la influenza, covid-19 y neumococo, y completar esquemas.

Es importante que las personas de todas las edades acudan a vacunarse: niñas y niños de 9 años de edad para la aplicación de la dosis de sarampión, TDPA, hexavalente y hepatitis A y B; niñas y niños de 11 años, la de VPH; adolescentes de 10 a 19 años, la de hepatitis B, covid-19 e influenza; adultos de 20 a 59 años, la de TDPA, covid-19 e influenza; y personas de 60 años en adelante, la de covid-19, influenza y neumococo.

Estrategia de salud

Auto-Vacúnate es una estrategia diseñada para agilizar la atención desde cualquier vehículo de movilidad, brindando un servicio rápido, ordenado y seguro, siendo un trabajo intersectorial con el Programa IMSS Bienestar, IMSS Ordinario, servicios públicos de salud IMSS-Bienestar, Issste, Isstech, Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional, así como el apoyo de los ayuntamientos.

Esta campaña se realizará hasta diciembre a través de las 10 jurisdicciones sanitarias en las siguientes sedes: Tuxtla Gutiérrez en la Feria Chiapas, parque Caña Hueca y parque del Oriente; en San Cristóbal de Las Casas en el estacionamiento del Teatro Hermanos Domínguez y la Plaza de Toros La Coleta; en Comitán en la Casa de la Cultura.

En Villaflores en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria; en Pichucalco en el parque central; en Palenque en la Presidencia Municipal; en Tapachula en la Jurisdicción Sanitaria; en Tonalá en el parque central Esperanza; en Ocosingo en el parque central; y en Motozintla en el parque central.