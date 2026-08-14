Ponen en marcha Maestría en Ciberseguridad

A través de las nuevas Escuelas de Tecnologías Digitales Aplicadas, con sedes en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, y con la participación de expertos y consultores especializados, la Unach creó la Maestría en Ciberseguridad.

Este programa busca contribuir a la formación de capital humano altamente especializado, impulsar la innovación tecnológica, fortalecer la competitividad de las organizaciones y elevar las capacidades locales para enfrentar los desafíos de la seguridad digital.

Durante el acto de apertura de los trabajos, el rector Oswaldo Chacón Rojas, acompañado de la directora de la Escuelas de Tecnologías Digitales Aplicadas en Tuxtla Gutiérrez, Ángeles Polanco Enciso, afirmó que la Unach, consciente de su responsabilidad social y de la relevancia de este tema, ha orientado sus esfuerzos hacia la formación especializada en ciberseguridad, con el trabajo comprometido de la comunidad universitaria de las escuelas citadas.

Protección, necesaria

Ante la secretaria para la Inclusión Social y Diversidad Cultural, Jazmín González González, subrayó que la protección de lo que ocurre en el mundo digital y en el ámbito de las tecnologías, ha dejado de ser un asunto esencialmente técnico para convertirse en un tema integral y estratégico, relacionado con la gobernanza corporativa, la seguridad nacional, la cooperación internacional y la continuidad de las instituciones.

Como parte de la jornada inaugural de actividades de la Maestría en Ciberseguridad, se desarrolló el panel “Convergencia Tecnológica y Ciberriesgo: protegiendo la infraestructura y los datos en la era de la IA”, en el que participaron especialistas nacionales e internacionales.

Participantes

Entre los panelistas estuvieron: Enrique Cortés Rello, director del Hub de Inteligencia Artificial del Tecnológico de Monterrey; Danut Maftei, especialista sénior de la Unión Europea en ciberseguridad, y José Alessio Hagen Estrada, CEO de Oakwise Consulting.

Durante el encuentro, los especialistas analizaron los desafíos actuales de la ciberseguridad frente a la acelerada transformación tecnológica y la incorporación de la inteligencia artificial, además de abordar el impacto de estas tecnologías en la seguridad, particularmente en materia de protección de datos, infraestructura crítica, toma de decisiones y gestión de riesgos tecnológicos.