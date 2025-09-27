Ponen en marcha operativos en mercado

Con la finalidad de garantizar la seguridad y tranquilidad en las instalaciones del mercado publico Belisario Domínguez, elementos de la policial municipal iniciaron fuertes operativos vía pie tierra en el lugar, con la finalidad de inhibir cualquier actividad delictiva, así lo informaron los propios comerciantes en voz de Liliana Rodríguez Cortes.

Los locatarios dijeron que estos operativos se pusieron en práctica luego de que ellos acudieron ante las instancias correspondientes para denunciar una serie de robos que se han venido registrando en distintos locales, además de la presencia de migrantes quienes solamente llegaban a molestarlos y a exigirles comida y refrescos de manera gratuita.

Locatarios destacaron que este centro de abastos alberga por lo menos a mil locatarios, los cuales vivían con temor a ser las próximas víctimas y perder parte de su mercancía en algún atraco.

Aunado a esto, también deben estar pendientes de los vivales que se acercan a los locales con la intención de estafar a los comerciantes con billetes falsos.

Esperan que estos operativos se den de manera permanente ya que no solo brindarán seguridad a los comerciantes, si no también a los usuarios que diariamente acuden a este centro de abasto.