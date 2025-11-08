Ponen en marcha Unidad de Protección Animal

Desde el parque Tuchtlán, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, junto a activistas y rescatistas en favor de los derechos de los animales, en un hecho histórico, puso en marcha la Unidad de Protección Animal, con cinco vehículos con personal especializado en atención a denuncias y reportes sobre mascotas en situación de maltrato.

Acompañado por el secretario de Salud Municipal, Marco Antonio Ordóñez, y por el director de Protección Contra Riesgos Sanitarios, José María González, el alcalde capitalino destacó que este reforzamiento representa un paso importante hacia una ciudad más humana y solidaria, donde se promueva la cultura del respeto y la protección a nuestras mascotas.

Reconocimiento

Al reconocer el trabajo de las y los activistas, médicos veterinarios y servidores públicos que suman a este gran esfuerzo para brindar mejores condiciones de vida a los animalitos que forman parte de nuestras familias, el presidente Ángel Torres subrayó que con esta acción se reafirma el compromiso con el bienestar animal y la salud pública, impulsando una atención rápida y eficiente a los reportes de mascotas abandonadas o en situación de maltrato.