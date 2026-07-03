Poner al pueblo al centro, el mayor acierto de la 4T

A ocho años del comienzo de la llamada Cuarta Transformación, la primera presidenta del Congreso del Estado, por Morena, Alejandra Gómez Mendoza, considera que el mayor acierto en este periodo ha sido poner a la gente al centro de las prioridades.

En entrevista para TVO de Cuarto Poder, la diputada hizo un repaso de dos leyes aprobadas en días recientes en el Poder Legislativo de Chiapas y dos más, federales, que están en puerta.

“Solo en Chiapas, entre 2018 y 2024 disminuyó un 10 por ciento la pobreza”, dijo la ingeniera civil de profesión, para luego realizar una autocrítica respecto del actuar de personas que se desviaron de los principios del partido guinda.

“El mayor error de algunas personas que estamos dentro de la 4T es pensar que se seguía viviendo en una etapa neoliberal. Nunca entendieron que esto ya cambió. Que es lo que se pretende de una austeridad republicana, de una total honestidad”.

López Obrador

“El movimiento comienza en el Sureste. Andrés Manuel López Obrador, ante tantas desigualdades, tantas incoherencias, tráfico de influencias, llega y se ve un cambio que, hay que decir, no significa que deba entrar de manera suave para todas y para todos.

Creo que sí fue un momento en el que hubo un cambio de conciencia, un cambio contundente. Cuando estaban los neoliberales tomaban las decisiones desde un escritorio, tomando en cuenta solo números, solo indicadores, pero nunca estaban a ras de suelo, no estaban en territorio.

“Así llegó el humanismo mexicano con todos esos programas que realmente están impactando a las personas, así como un aumento en el salario mínimo”, indica la entrevistada, quien con un dejo de nostalgia recuerda que en 2018, por su profesión de ingeniera civil, laboraba en una constructora y en una universidad donde era la encargada de una biblioteca.

Claudia Sheinbaum

“Luego, en 2024 llega al poder la primera presidenta de México después de un proceso bastante largo. Más de 30 millones de mexicanas y mexicanos votamos por Claudia Sheinbaum. Y hoy, a dos años de su gobierno vemos avances en la prosperidad compartida”, expresó, para luego hablar de la gira de tres días que la mandataria mexicana tuvo por Chiapas el fin de semana pasado.

En ese recorrido que abarcó los municipios de Tapachula, Metapa de Domínguez, Pijijiapan y Tuxtla Gutiérrez, sostuvo ante el embajador de Estados Unidos Ronald Johnson y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollings, que México siempre estará dispuesto a cooperar en temas como el combate al gusano barrenador, pero con respeto a la soberanía de los pueblos.

—¿Cuál ha sido el mayor logro en estos ocho años de la llamada 4T?

Lo mejor ha sido poner en el centro a los pobres, aunque queremos empezar a dejar de usar esta palabra. Antes estaban al centro las necesidades de los que más tenían y ahora son los de la mayoría.

Gira presidencial

“La comandanta suprema de las Fuerzas Armadas desde el día uno ha tenido una postura de colaboración y cooperación, pero respetando la soberanía nacional. Desgraciadamente diversos sucesos internacionales han hecho que todo esto se vuelque. Declaraciones de extranjeros han hecho que se ponga en duda el trabajo que se está haciendo desde la Presidencia.

Ella ha dicho, si se está haciendo algo mal, quien tiene que actuar es el Gobierno de México. No tiene por qué venir una nación extranjera a querer tomar decisiones en un país libre y soberano”.

La muestra de la templanza de Claudia Sheinbaum, explicó Gómez Mendoza, quedó manifiesta durante la inauguración de la planta de moscas estériles para combatir a la plaga del gusano barrenador del ganado.

“Que se haya culminado la construcción de esta planta es la muestra del trabajo en equipo. No tenemos por qué estar presionando”.

—¿Ser firme no quiere decir pelearse?

No, claro que no, y eso se demostró con esta inauguración y siempre lo ha dicho la Presidenta de México. “Siempre con cooperación, pero sin intervención”.

Trabajo legislativo

La presidenta del Congreso del Estado abordó la polémica que se generó de manera reciente por la aprobación de dos legislaciones que repercuten en la comunidad LGBTIQ+: Ley de Derecho a la Identidad y Ley de Acciones Afirmativas.

“No estamos tomando decisiones a la ligera y no se toman decisiones por algún interés”, indicó, además de opinar que las expresiones de odio contra quienes han impulsado o aprobado estas iniciativas parten del desconocimiento.

“Yo soy muy respetuosa de las decisiones, de las diferentes creencias que podamos tener. Son temas controversiales, pero no son temas de ahorita, sino de años, y Chiapas no es el primero en abordar estos temas”.

Explicó: la Ley de Acciones Afirmativas busca que los partidos otorguen espacios a la comunidad LGBTIQ+ y que quienes ocupen estos lugares sean personas que en realidad pertenezcan a estos grupos que llevan años de lucha para ser visibilizados.

Por su parte, la Ley de Derecho a la Identidad permitirá que quien se reconozca, por ejemplo, como mujer transexual pueda acudir ante el Registro Civil y cambie su acta de nacimiento.

Falta, precisa la diputada, aterrizar este tema administrativo con la reglamentación correspondiente mediante un artículo, de los conocidos como transitorios.

Casi en la recta final de la conversación, Alejandra Gómez Mendoza anunció que están por analizar la Ley General de Feminicidios y la Ley de Derechos para las Poblaciones Indígenas y Afromexicanas, las cuales son iniciativas federales que llegarán a los congresos locales.

Estuvo de acuerdo con el entrevistador en un aspecto: se puede debatir, siempre que se haga sin groserías y sin faltarse el respeto.