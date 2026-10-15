Por agresión cesan a funcionario del Icheja

El Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja) cesó del cargo de coordinador de zona del Soconusco a Víctor Iván Palomeque Morga, presuntamente por estar involucrado en un asunto de violencia familiar.

La denuncia que circuló en las redes sociales apunta que el hecho ocurrió el pasado 10 de octubre, en el ejido Buenos Aires del municipio de Mazatán, en donde el dirigente local del Partido Humanista (PH) y excandidato a la alcaldía por Redes Sociales Progresistas (RSP) tiene su domicilio.

Hechos

Este habría agredido físicamente a su pareja sentimental, identificada como Selene “N”, quien tuvo que ser hospitalizada para que recibiera atención médica especializada.

Ante ello, el director general del Icheja, Adier Nolasco Marina, dio a conocer el cese del funcionario, aunque aclaró que “serán las autoridades competentes quienes se encargarán de determinar lo correspondiente”.