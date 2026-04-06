Por anidación de tortugas aplican operativo

El titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Chiapas, Jorge Enrique Zapata Nieto, informó del arribo de tortugas marinas a las playas de Puerto Arista, específicamente de la especie tortuga golfina.

Esta especie acude como parte de su ciclo reproductivo, hábitat y supervivencia; por ello, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) y los Comités de Vigilancia Ambiental Participativa, se reformó un operativo de vigilancia y resguardo.

Este hecho marca el inicio de una temporada clave para la conservación de la vida silvestre en la región, por lo que se hace un atento llamado a turistas y visitantes a actuar con responsabilidad y respeto hacia este ecosistema.

Se exhorta a seguir las siguientes recomendaciones: no ingresar vehículos a la playa, no tirar basura, no alterar las dunas costeras, ya que son el principal sitio de anidación de las tortugas marinas.

La protección de estas especies es una responsabilidad compartida. Su conservación depende de nuestras acciones.