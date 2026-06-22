Por arriba de 34 mil hectáreas quemadas

En lo que va de este año, Chiapas aparece en el color rojo en relación a la cantidad de superficie quemada a consecuencia de los incendios forestales y está cerca de las cifras con las que se cerró el año pasado, según el reporte actualizado de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Al hacer el análisis, se puede observar que en este 2026 se han quemado en la entidad alrededor de 34 mil 421 hectáreas, mientras que el cierre estadístico de 2025 marcó 39 mil 581 hectáreas impactadas.

“En lo que va del año, se han registrado cuatro mil 833 incendios forestales en 32 entidades federativas, en una superficie de 366,004.55 hectáreas. De esta superficie, el 95 % correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y el cinco por ciento a arbóreo”, relató la Conafor en su más reciente reporte semanal.

Focos rojos por entidad

Se detalló la lista de las entidades con el mayor número de incendios forestales y quedó definida de la siguiente manera: “Jalisco, Estado de México, Michoacán, Ciudad de México, Chihuahua, Guerrero, Chiapas, Durango, Oaxaca y Puebla”. En suma, alcanzaron el 72 % del total en todo el país.

Las zonas en todo el territorio nacional que presentaron las cifras más altas en función de las hectáreas quemadas son: Jalisco con más de 52 mil, seguido de Guerrero con más de 50 mil, además de Nayarit con 37 mil 187 hectáreas. Chiapas apareció en la cuarta posición con 34 mil 421.

En relación a las entidades federativas con el mayor número de incendios, Jalisco se situó hasta adelante con 672 siniestros. Le siguieron el Estado de México y Michoacán con 483 y 465 incendios.