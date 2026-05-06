Por calor se pueden presentar apagones

Hace unos días se presentaron una serie de apagones en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que afectaron principalmente a la zona poniente por diferentes periodos. De acuerdo con especialistas, esto podría deberse a la mayor demanda de energía eléctrica que se registra en temporada de calor.

En los últimos años se han registrado apagones en distintas regiones del país en temporada de calor extremo, como la que ha iniciado en la entidad, debido a que el uso de algunos aparatos aumenta, como aires acondicionados, ventiladores, congeladores y refrigeradores.

Demanda de energía

Emmanuel Saraoz, miembro del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Chiapas (CIME), comentó que los apagones pueden afectar algunos equipos en casa e incluso las instalaciones eléctricas si estas no se encuentran en buen estado por falta de mantenimiento.

Indicó que con una mayor demanda de energía el sistema eléctrico nacional en algunos momentos puede presentar algunas fallas que derivan en apagones o variaciones (bajones) de la energía.

Por consiguiente, en el hogar es importante usar equipos con etiqueta de eficiencia energética, en específico aires acondicionados; el asunto es que muchas personas tienen equipos obsoletos o sin mantenimiento y requieren de más luz.

“Es importante que todos estemos conscientes del uso de la energía eléctrica, que lo hagamos de la forma más eficiente; si no necesitamos una luz, apagarla. Hay que tener en cuenta que seguramente millones de personas también tienen focos encendidos”.