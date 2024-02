Por covid, regresa el uso de cubrebocas

Después de que se dio a conocer que en el país se está presentando un repunte de enfermedades virales, instituciones gubernamentales, educativas y hasta las empresas han optado por exhortar a su personal a que utilicen de forma responsable el cubrebocas. Esto como una medida de protección para reducir riesgos y evitar contagiar a sectores vulnerables.

Hasta ahora en las calles de Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo, no se ha notado una gran demanda de la población por abarrotar los espacios para la compra de esos insumos.

Los precios son variables, pues en las calles se pueden encontrar los que te ofrecen a tres por 10 pesos, cantidades que no distan mucho de lo que están ofertando las farmacias con paquetes de cinco cubrebocas que pueden rondar entre los 19 y 23 pesos.

Dentro de las recomendaciones básicas del sector salud está el que el cubrebocas se utilice de forma correcta. Además, es indispensable contar con el esquema de vacunación.

Esto ayudará a que, en caso de que te enfermes, puedas pasar una sintomatología más leve. Se aconseja que se adquieran los tricapa.

También, lavarse las manos con frecuencia debe formar parte de los hábitos de las personas. En esta temporada invernal, cuando las enfermedades respiratorias agudas incrementan, es importante mantener la sana distancia y ubicar lugares ventilados.

El llamado

La propia Secretaría de Salud de Chiapas, en días recientes, hizo un llamado a la población a mantener las medidas de higiene básica para que no haya un repunte de personas enfermas de coronavirus; no obstante, se aclaró que la circulación del padecimiento no es un signo de alarma.

A nivel local, los reportes de las autoridades sanitarias indican que no hay ninguna saturación en unidades hospitalarias, pero eso no significa que la sociedad se descuide, pues, al contrario, debe conocer qué acciones poner en marcha para prevenir los contagios.

La plataforma datos.covid-19.conacyt.mx muestra que más de 59 mil 900 personas en Chiapas se enfermaron de coronavirus desde que se reportaron los primeros casos, pero se recuperaron más de 54 mil. Actualmente, se tienen 44 reportes activos y se acumularon 2 mil 454 defunciones.

Usar el cubrebocas de manera adecuada, con materiales que estén certificados, ayuda a evitar que salgan microorganismos ya sea de la nariz, boca o garganta; es decir, que no haya una dispersión de las gogitas de saliva. Eso forma parte de una barrera más para evitar que la enfermedad se riegue.

El cubrebocas —que debe tapar desde la punta de la nariz hasta el mentón— lo deberían usar aquellas personas que tengan alguna enfermedad respiratoria, quienes están en contacto con algún enfermo, si vas a entrar a una reunión o si estarás en un lugar concurrido y con poca ventilación.

Una de las recomendaciones básicas es que antes de usarlo te laves las manos, que esté en buenas condiciones y debe estar colgado de las orejas. Se pide a las personas no tocarlo con frecuencia y si es desechable, cambiarlo con frecuencia.