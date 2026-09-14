Por cuarta ocasión en el año se incendia La Ciénega

Por cuarta ocasión en el año se incendió el humedal de La Ciénega, en Comitán, en donde Protección Civil (PC) del municipio y de la región, así como elementos de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), laboraron por más de 12 horas para controlar el siniestro que consumió varias hectáreas de la reserva natural.

Fue alrededor de las 10 de la mañana del sábado cuando se divisó una humareda al nororiente de la ciudad y en los márgenes del río Grande, lo que alertó a las autoridades.

El fuego que se generó en el humedal se propagó de manera rápida, lo que provocó que la humareda y ceniza llegaran hasta la zona nororiente de la ciudad, afectando a los barrios de El Cedro, La Pila, Cruz Grande y otros más de esta ciudad.

Apoyo

En tanto, elementos de Protección Civil municipal se movilizaron con el apoyo de PC Región Meseta Comiteca Tojolabal, Bomberos Región XV, elementos de la Semahn, así como voluntarios, para trabajar en la sofocación del fuego.

Debido a las condiciones climáticas y al ser una zona de poco acceso, se complicaron los trabajos de combate y control del incendio, prolongándose hasta las primeras horas del domingo.

De acuerdo con el reporte municipal, el incendio consumió 50 hectáreas de tular, pastizal y carrizal, y se logró sofocar el fuego después de 12 horas de intenso trabajo.

Esta es la cuarta ocasión que se registra un incendio en La Ciénega, la cual es considerada como un humedal estratégico para la Meseta Comiteca Tojolabal y que aporta el 90 por ciento del agua que se consume en Comitán y pueblos vecinos.