Por daños, bloquean camino e impiden trabajos del tren

Productores del ejido 20 de Noviembre del municipio fronterizo de Suchiate, bloquearon la carretera que une a Tapachula con Ciudad Hidalgo e impidieron que sigan los trabajos, debido a las afectaciones en la construcción de las vías del tren de la Línea K.

Afirmaron que la Secretaría de Marina, responsable directa de la obra y las empresas constructoras, se habían comprometido a darle mantenimiento a los caminos sacacosechas, dejar al menos tres pasos en el poblado y reconstruir puentes, pero no lo han hecho.

Diversas afectaciones

Explicaron que las vías pasan a mitad del pueblo y solamente dejaron un paso, sobre la carretera del ejido Joaquín Miguel Gutiérrez hacia Ciudad Hidalgo, que n la actualidad es utilizado para la circulación vehicular en esa zona, en virtud a que el puente sobre el río Cahoacán en la vía Jaritas está siendo rehabilitado.

“Tenemos serias afectaciones y a pesar de las minutas y documentos de acuerdo que hemos firmado, no han cumplido”, señalaron los inconformes en voz de la presidenta del Comisariado Ejidal, María Concepción Estrada Rodríguez y Marvin Castillo Calderón.

Explicaron que con la construcción de las vías del tren les taparon los pasos hacia sus parcelas, cuando se habían comprometido a dejar tres pasos vehiculares.

Por ese motivo, en asamblea decidieron realizar el bloqueo e impedir que continúen con los trabajos en la obra del ferrocarril, con la finalidad de que las autoridades intervengan y solucionen la problemática.