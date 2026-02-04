Por daños, cierran paso en puente Nuevo Milenio

Ante severos daños estructurales que presenta y que se han venido incrementando en los últimos meses, autoridades municipales cerraron el paso vehicular sobre el puente Nuevo Milenio, en Huixtla.

En las entradas al mismo que cruza el río Huixtla para comunicar la cabecera municipal con comunidades de la zona del ingenio azucarero y baja, fueron instalados los letreros preventivos y se instala un arco de fierro para impedir el cruce de camiones de carga.

Mediante un escueto aviso subido a las redes sociales, el Ayuntamiento, a través de la Dirección de Vialidad, informa “a la ciudadanía en general que el tramo del puente Nuevo Milenio estará cerrado de manera temporal, ya que se están llevando a cabo trabajos preventivos. La ruta alterna será por el puente de material, sobre la carretera Costera”.

Desde mediados del año pasado, los habitantes habían denunciando afectaciones en ese puente, que presentaba un ligero desnivel y afectaciones en uno de los pilares.

“El puente presenta grietas en su estructura y se ve torcido”, dijo Daniel Crisóstomo, vecino de la colonia Nuevo Milenio, quien consideró que ya era necesaria la intervención de las autoridades.

En las últimas semanas, indicaron, se ha observado un desplazamiento entre las uniones, por lo que pidieron la intervención de la Secretaría de Protección Civil (PC) del Estado y a las autoridades municipales, para que “realicen una inspección inmediata antes de que ocurra una tragedia”.