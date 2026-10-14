Por enfermedad, la regresan a Cuba

Una mujer originaria de Cuba fue repatriada de forma voluntaria, apoyada por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) tras sufrir afectaciones en su salud que le dejó secuelas en su movilidad y en el habla.

A través del Programa de Retorno Voluntario Asistido, fue activado el protocolo “para casos de complejidad médica”, con lo que se realizó el proceso para llevarla a su país vía aérea.

La mujer, durante su proceso migratorio, sufrió afectaciones, por lo que decidió retornar, aunque “su regreso requería no solo coordinación, sino también cuidados especiales y un acompañamiento cercano”.

Por ello, el personal de ese organismo después de diversas valoraciones, coordinó su traslado y acompañamiento de una “escolta médica” para garantizar el viaje seguro y digno.

Vía aérea partió desde Tapachula hacia la Ciudad de México y de ahí a Cuba, en donde sería entregada a sus familiares.