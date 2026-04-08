Por falta de luz bloquean bulevar Akishino

Habitantes de colonias del sur de Tapachula bloquearon la tarde de este martes el bulevar Akishino, esto para presionar y exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el restablecimiento del servicio, del cual carecen desde hace tres días.

Explicaron que realizaron decenas de reportes sobre la falta de luz en toda esa zona, presuntamente por desperfectos en algunos transformadores, pero no han sido escuchados.

Por ese motivo determinaron organizarse y bloquear esa importante vía de comunicación que va del centro de la ciudad hacia las colonias de la zona sur-poniente.

Y es que la falta de luz ha afectado sus actividades, tanto en los comercios como en su vida diaria.

Con grandes palos, piedras y lazos, los molestos vecinos bloquearon el bulevar, obligando a los conductores de vehículos particulares y del transporte público a cambiar sus rutas.

Exigieron que la CFE proceda a realizar las reparaciones; caso contrario, continuarán con las manifestaciones.

Esta es una protesta más de usuarios ante los constantes cortes del servicio eléctrico, presuntamente por la falta de mantenimiento a los equipos, sobre todo transformadores.