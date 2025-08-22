Por feria, habilitan vía alterna en Teopisca

Debido a la colocación de juegos mecánicos y puestos en las dos principales calles de ciudad de Teopisca, con motivo a su feria anual, la autoridad habilitó una vía alterna para que los automovilistas puedan atravesar la ciudad, localizada en el tramo San Cristóbal de Las Casas-Comitán.

“Es un desvío vehicular con dirección de sur a norte, con el fin de facilitar las actividades relacionadas con la festividad y garantizar la seguridad de los asistentes a las actividades de la feria en honor a San Agustín, obispo”, se dio a conocer.

La ruta de desvío se ubica desde el punto conocido como “La Campana” hasta llegar a las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach).

Ruta

Todos los vehículos deberán seguir la ruta alterna por la parte posterior de la Iglesia de San Agustín, pasando frente al DIF municipal, hasta salir a la altura del parque de San Sebastián, incorporándose nuevamente a la carretera federal.

“Se dará preferencia de paso a vehículos de carga pesada y transporte de pasajeros, por lo que solicitamos a los automovilistas particulares su apoyo para facilitar el flujo vial”, precisa el comunicado.

Cabe señalar que las actividades de la feria de manera oficial concluirán el día 29 de agosto, pero los puestos y juegos mecánicos se quedan unos días más.