Por irregularidades investigan al Ayuntamiento

Después de que se viralizara el caso de dos trabajadores de una purificadora que fueron retenidos en la localidad de Laja Tendida, de Venustiano Carranza, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) informó que se abrió una queja sobre estos hechos.

A través de un comunicado, la CEDH indicó que, según la información recibida, las personas habrían sido retenidas tras ingresar a la localidad para comercializar agua purificada. Los habitantes del ejido habrían argumentado que únicamente se permite la compra y venta de este producto por parte de proveedores locales.

Presuntas omisiones

Detallaron que la queja fue presentada en contra de las autoridades del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, debido a las presuntas omisiones relacionadas a los acontecimientos denunciados.

Por lo mismo, la CEDH inició las actuaciones correspondientes con el fin de investigar posibles violaciones a los derechos humanos.

Durante la detención, señalaron que algunos habitantes del ejido mostraron su descontento con la detención, indicando que la competencia era beneficiosa para los usuarios.