Por la grandeza de Chiapas, es tiempo de mujeres: Sasil

"Servir al pueblo de Chiapas desde el Senado es el más grande honor", fue parte de su discurso político. Carlos López / CP

QUINTO INFORME.

Afirmando que trabaja por la grandeza de Chiapas, la senadora Sasil de León Villard presentó su 5.º informe de labores ante unas 10 mil personas.

En un ambiente festivo, la senadora se abrió paso en una de las explanadas del parque Bicentenario, en Tuxtla Gutiérrez, donde seguidores de muchos de los municipios del estado la esperaban para escuchar su discurso, en el que destacó que en cinco años ha llevado 100 iniciativas ante el Senado de la República.

En medio de gritos y porras, la legisladora logró llegar al templete, en donde un nutrido grupo de políticos la esperaban. Durante su discurso dio a conocer que ha recorrido todos los municipios de Chiapas, escuchando el sentir de todos y de todas para seguir consolidando el camino de la transformación.

Señaló que acumula cinco años trabajando de la mano de las y los chiapanecos como la única mujer senadora de la entidad; ha recorrido los 125 municipios del estado en más de una ocasión, "escuchando el sentir de todas y todos para seguir consolidando el camino de la transformación como parte del movimiento que representa la esperanza".

Gobernar con principios

Mencionó que su objetivo es recuperar la dignidad y el bienestar para todas y todos, ya que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha reformado la vida pública, agregando que seguirá trabajando bajo los principios que lo rigen, como son "no robar, no mentir y no traicionar al pueblo".

Señaló que estos últimos cinco años ha sido parte de más de una década de trabajo a favor del pueblo de Chiapas, en favor de las mujeres, los niños y los jóvenes de las comunidades indígenas, de todas y todos.

Sasil de León sostuvo que desde el primer día en su actividad política se ha desempeñado bajo la perspectiva de generar condiciones dignas de vida para cada chiapaneco y chiapaneca, que los jóvenes tengan acceso a una mejor educación, que las madres tengan un sustento seguro para sus hijos e hijas y, que por el bien de todos, "primero los pobres".

Además, reiteró, ha puesto al centro de todas las decisiones a las personas, es decir, por primera vez escuchó a quienes jamás habían sido escuchados y tradujo las aspiraciones del movimiento para que el bienestar llegara parejo a todas las comunidades y sectores.

Insistió que en el Senado de la República se han presentado más de 100 iniciativas a favor del pueblo, las cuales siguen dando continuidad a la Cuarta Transformación, considerando que ello se traduce en el impulso al proyecto de nación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A decir de Sasil, ha apoyado las reformas y los proyectos que "por primera vez, en toda la historia de nuestro país, pusieron al sureste mexicano como una prioridad de la república".

Asimismo, reveló que propuso más de 10 acciones para que todas las mujeres puedan sentirse seguras en cualquier lugar, cuenten con un ingreso permanente para poder cuidar a sus hijas e hijos, además de asegurar su futuro. De la misma manera —dijo— promovió leyes para cuidar a las niñas y mujeres indígenas, "quienes son el futuro y la transformación de México y de Chiapas".