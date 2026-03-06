La organización Por la Superación de la Mujer cumple 29 años de servicio en la defensa de las mujeres, adolescentes y niños, en rueda de prensa la representante legal Elsa Simón Ortega expuso el trabajo permanente que se ha realizado y la coordinación que se mantiene con instituciones del Gobierno de Chiapas, que reconoce la voluntad que existe para superar carencias; asimismo, señaló que uno de los temas que generan preocupación son los embarazos de adolescentes, mismos que se están incrementando.

La entrevistada, que ha tenido reconocimientos nacionales por sus ya 29 años de trabajo en favor de mujeres, niñas y niños en contexto de vulnerabilidad y por el que el Liceo Iberoamericano de Ciencias Avanzadas de la Ciudad de México entregó el Doctorado Honoris Causa, señala que al principio la organización se esforzó por el trabajo de defensa hacia las mujeres que sufrían violencia, aunque de forma posterior la atención se fue extendiendo hacia las hijas e hijos de estas personas.

Embarazos en menores

En relación al asunto de la violencia hacia la mujer, dijo que les preocupa el tema de niñas y adolescentes que son sexualmente agredidas, ya que un alto porcentaje se suscita en sus propias casas por familiares e incluso sus padres, en ocasiones con el conocimiento de la misma progenitora.

Por lo que exhortan al gobierno a brindar apoyo a este sector vulnerable y sobre todo realizar investigaciones para conocer si ese embarazo no es resultado de agresiones y violencias.