Por manifestación bloquean cruce de centrales

Egresados de diferentes escuelas normales del estado se manifestaron nuevamente la mañana de este martes y desquiciaron por varias horas el tráfico del centro de la ciudad.

Cerca de las 11:30 horas de este martes 25 de febrero, el reducido grupo de manifestantes cerraron la circulación sobre el cruce de la avenida y calle Central.

Motivos

Los manifestantes señalaron a los medios que el motivo de su movilización es para exigir a las autoridades educativas plazas docentes para los egresados de las diferentes normales de nuestra entidad.

El vocero, quien omitió su nombre, señaló que no tienen un estimado del número de plazas que exigen, “estamos conscientes de que no a todos nos va a tocar. El problema es que en Chiapas no las están otorgando”, manifestó.

De acuerdo a los inconformes, este proceso comenzó desde el pasado mes de agosto, a partir de esa fecha han tomado cursos, se han preparado y cumplido con los requisitos necesarios para obtener un espacio laboral, sin embargo, no hay respuesta ante esta demanda.

Indicó que en años anteriores, el número de plazas liberadas han sido de entre 30 y 50, “en otros estados se han entregado 50 plazas del proceso 2024-2025, y eso es lo que nosotros esperamos”; puntualizaron que en la entidad únicamente se han liberado tres espacios para ese ciclo.

“Sabemos que sí hay plazas, pero no las quieren dar, no hay otro motivo. Somos cientos de jóvenes que estamos en esta misma situación”, expresó.

Reunión

Los egresados señalaron que en la última reunión sostenida con las autoridades estatales la respuesta fue la misma que desde hace tres meses: “no hay plazas y es por el cambio de gobierno”.

Cabe destacar que esta contestación ha provocado que los exnormalistas se manifiesten con bloqueos en las calles de la capital chiapaneca, lo cual genera diversas molestias en la población, ya que tanto los vehículos particulares, así como del transporte público, buscaron rutas alternas para poder atravesar la ciudad, sumado al congestionamiento vial.