Por nuevo bulevar suspenden servicio de agua

Colonias de la zona norte de San Cristóbal, como la Diego de Mazariegos y Molino de Santo Domingo, carecerán del servicio de agua hasta el miércoles, esto debido a la reparación que se está haciendo en una de las líneas, misma que fue dañada durante la construcción del nuevo bulevar.

La ruptura se dio desde el 8 de mayo y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam), había informado sobre la disposición de la empresa responsable de realizar las reparaciones necesarias.

Comunicado

Sin embargo, a través de un comunicado, la dependencia municipal detalló que le hizo observaciones a la empresa respecto al cruce de la tubería, ya que era necesario cumplir con las especificaciones establecidos por la norma.

Indicó que para la reparación era necesario usar una tubería de fierro fundido y los atraques correspondientes.

Asimismo, Sapam señaló que, gracias a la intervención del municipio, la empresa responsable atendió las indicaciones para reparar la línea de conducción de 12 pulgadas y así restablecer el suministro de agua. Ante esta situación, a las colonias afectadas se les adelantó el servicio el pasado domingo.