Por presunta mala práxis médica, menor convalece

Marilyn Castellanos, madre de Cyania Castellanos de dos años de edad, denunció públicamente una presunta mala práxis médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que mantiene a la menor convaleciente y sin un diagnóstico preciso sobre su estado de salud.

La madre de familia relató que la menor fue canalizada al hospital 5 de Mayo el día 10 de mayo por una presunta apendicitis.

“Al ser día festivo no había cirujano, no había ultrasonido ni nada y no pude salir a realizar el estudio en un particular porque lo tomarían como alta voluntaria”, expresó.

Finalmente le hicieron la operación y el médico responsable informó que no era grave, pero no explicó sobre el líquido que había acumulado en su cuerpo.

Ante ello la información fue que se trataba de un cuadro de salmonella y fue dada de alta 24 horas después.

Luego de instalarse en su hogar, seguía el grave dolor y falta de apetito. Fue llevada de nueva cuenta al hospital en donde notificaron que se trataba de una posible oclusión intestinal.

La menor fue intubada e intervenida por segunda ocasión pero tampoco este procedimiento sirvió de algo.

De acuerdo con la madre de familia Cianya fue dada de alta, pero al llegar a casa de nueva cuenta presentaba los mismos síntomas y ahora con fiebre.

Reclamo

Fue regresada al 5 de Mayo y tras fuertes reclamos de los familiares realizaron estudios en donde salía con acumulación de líquidos y con un absceso en el hígado.

El 27 de mayo fue intervenida por tercera ocasión, sin embargo, hasta el día de hoy no existe un diagnóstico concreto ni mejoría alguna.

Ante ello, la madre de familia informó que han solicitado que su hija sea canalizada al hospital Siglo XXl de la Ciudad de México.

“Necesitamos saber qué es lo que tiene mi hija, acá hemos batallado desde los guardias que son super groseros hasta todo el personal médico que ha sido insensible e inhumano, por eso hemos pedido que la canalicen para salvarle la vida”, comentó.

Expresó que, como madre está desesperada, y hace un llamado a las autoridades competentes para tomar cartas en el asunto y no sé ponga más en riesgo la vida de su hija.

“También hago un llamado a las personas que están en esta misma situación a no dejarnos, a levantar la voz ante un trato inhumano en este hospital”, expresó.