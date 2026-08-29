Por riesgo tiran pared dañada en secundaria

Personal de Protección Civil procedió a derribar una parte de la barda perimetral de la escuela secundaria federal “Cuauhtémoc” número 4 en Tapachula, ya que presentaba alto riesgo de desplomarse, tras la caída de otros dos tramos de la misma a raíz del terremoto del pasado 17 de julio y de las lluvias, pero además por la falta de mantenimiento de las instalaciones de la institución educativa.

Este viernes, la brigada del organismo municipal, tras realizar la inspección, determinó que era urgente la demolición de la barda que estaba a punto de caer, evitando de esta manera riesgos para los estudiantes, personal docente, padres de familia y personas que caminan por el lugar.

Un día después del terremoto de magnitud 7.4, una parte de la barda perimetral de esa institución se desplomó a un costado de terrenos de una gasolinería, mientras que en esta ocasión fue del lado de la calle Central Poniente Prolongación.

Falta de mantenimiento

Padres de familia de esa institución educativa han venido denunciando desde hace ya varios meses la falta de mantenimiento de las instalaciones, incluso de las aulas, por lo que pidieron la intervención de las autoridades para que se realicen las verificaciones y se tomen las medidas preventivas necesarias.