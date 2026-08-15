Por segundo año realizan el “Desfile de brujos”

Más de un centenar de personas se dieron cita en el puente que une dos de las colonias más antiguas de San Cristóbal, el de Mexicanos y el de Tlaxcala, desde donde iniciaron el “Desfile de brujos”, como parte de las celebraciones en honor la virgen de la Asunción.

El nombre del evento, detalla Omar Fabián Guillén, recuerda al mote que se les impuso a los habitantes del barrio de Mexicanos, por el hecho de teñir los telares, “cuando no hubo maldad en ellos”.

Identidad

Fabián Guillén recuerda que hace un año, su brujo mayor fue Francisco Álvarez Montoya, mejor conocido como don Panchito, el último tintorero y tejedor del barrio. En su segunda edición, Guillén menciona que el evento tiene el propósito de crear identidad en el barrio.

Recorrido

“Como los panzudos que son de La Merced”, señala el organizador, aún cuando un par de estos personajes también se hicieron presentes en el desfile, dónde se repartían dulces y bolis a los niños y bebidas azules a los adultos que salían de sus casas y negocios, para observar a la virgen de la Asunción que lideraba el recorrido.

Los festejos, menciona Guillén, hace que gente que ya vive en otros estados regrese para convivir con los vecinos de la infancia. Al respecto, recalca que, sin olvidar el lado religioso, este evento busca incentivar la convivencia vecinal.