Por sismo evacuan oficinas del SAT

Un sismo de magnitud 5.0 se registró este martes 10 de noviembre en los municipios fronterizos de México y de Guatemala, aunque no se reportaron afectaciones de ninguna naturaleza.

El movimiento telúrico ocurrió a las 8.54 horas y ubicó su epicentro a 176 kilómetros al sureste de la población fronteriza de Ciudad Hidalgo.

Ante el temblor, personal de diversas dependencias oficiales en Tapachula evacuaron a su personal, entre ellas las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ubicada en el centro de la ciudad, motivo por el cual la circulación vehicular fue suspendida.

En las últimas horas el Servicio Sismológico Nacional ha reportado otros cinco fenómenos con epicentro en la frontera entre México y Guatemala, dos de magnitud 4.1, otro de 3.9, 3.8 y 4.1, respectivamente.

Asimismo, se reportaron dos en Mapastepec de 4.0 y 3.7; dos en Cintalapa de 3.7 y 3.8, así como uno más en Tonalá de 3.8.

Además, precisa que se tienen registrados tres mil 411 réplicas del sismo de 7.4 ocurrido el pasado 17 de julio.