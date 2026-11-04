Por transformación educativa, Chiapas ya no es el mismo

“Cuando les he preguntado a las mujeres quiénes deberían gobernar, si los hombres o las mujeres, ellas han respondido que también pueden hacerlo, porque los hombres toman mucho trago”, compartió Roy Mandujano, secretario de Educación, al referirse a los cambios culturales que comienzan a visibilizarse a partir del programa de alfabetización Chiapas Puede.

Bajo la visión e impulso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el programa, coordinado por la Secretaría de Educación, ha brindado justicia educativa a más de 200 mil personas en el estado y se ha consolidado como una estrategia de transformación social, con una metodología intercultural que reconoce la diversidad lingüística y las realidades de las comunidades chiapanecas.

Para el secretario, acercar la enseñanza de la lectura y la escritura significa mucho más que adquirir conocimientos: representa abrir oportunidades, fortalecer la confianza y ampliar las posibilidades de participación de quienes durante años enfrentaron barreras para ejercer plenamente su derecho a la educación, particularmente las mujeres de comunidades indígenas.

Herramientas

Como parte de este proceso y en el marco de la preparación de la siguiente etapa de Chiapas Puede, enfocada en la continuidad educativa hacia el nivel primaria, el secretario aplicó junto a un grupo de especialistas en psicología y pedagogía de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) una herramienta proyectiva de carácter psicopedagógico a un círculo de estudio en Zinacantán. El ejercicio permitió explorar percepciones, aspiraciones y formas de interpretar la realidad social, a partir de las respuestas de las y los participantes.