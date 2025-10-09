Por tres días se prolonga apagón en Comitán

Al menos nueve municipios de la región Meseta Comiteca y Fronteriza continúan sin el servicio de energía eléctrica desde el pasado martes, y a pesar de los trabajos que realiza la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para restablecerlo, trascendió que se podría extender esta falla hasta el próximo viernes o sábado.

Fue desde el pasado martes a las 18:13 horas que cayó esta torre en la localidad de López Hernández, en el municipio de Venustiano Carranza, dejando sin luz a los municipios de Comitán, Tzimol, La Trinitaria, Las Margaritas, Frontera Comalapa, Maravilla Tenejapa, Carranza, Villa Las Rosas, Socoltenango y Chicomuselo.

Pérdidas económicas

La falla en el suministro eléctrico provocó la suspensión de clases en escuelas de Comitán, el cierre de negocios, falla en los semáforos y pérdidas económicas en pequeños comercios con productos que necesitan refrigeración para su conservación.

La mayoría de las tortillerías cerraron sus puertas, solo algunos comercios que utilizaron generadores de energía con gasolina aprovecharon las ventas.

En la alcaldía municipal, en estaciones gasolineras y en 10 lugares más, la CFE colocó plantas de emergencia para suministrar la energía eléctrica, esto provocó que cientos de personas llegarán para abastecer y cargar sus teléfonos móviles a fin de mantenerse informados, aunque la señal telefónica a sido intermitente.

De manera extraoficial se indicó que existía la posibilidad de que el servicio se restableciera a las 18:00 horas de este miércoles, a 24 horas de la falla, pues se trabajaba a marchas forzadas.

Pero de manera extraoficial, un trabajador de la CFE indicó que los trabajos se podrían prolongar y restablecerse hasta en un 100 por ciento hasta el día viernes o sábado, esto debido a que las lluvias continúan y por seguridad de los trabajadores se suspenden las labores “todo dependerá de las condiciones climáticas” señaló.