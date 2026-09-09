Por un Chiapas libre de analfabetismo: Congreso del Estado

Erradicar el analfabetismo y abatir el rezago educativo, es una de las prioridades de esta nueva ERA, un compromiso al que desde la Sexagésima Novena Legislatura nos hemos sumado, señaló la diputada Marcela Castillo Atristain, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Al asistir a San Juan Chamula al aniversario número 60 del Día Internacional de la Alfabetización, donde la Unesco reconoció públicamente al programa Chiapas Puede del gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, la líder del Congreso dijo que se avanza como nunca antes para combatir este rezago.

Desde cualquier comunidad, no importando la dispersión geográfica, se brinda a través de la educación, mejores condiciones de desarrollo humano.

Modelo

Este modelo humanista, impulsado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar con el programa Chiapas Puede se ha convertido en un referente a nivel nacional, alfabetizando a casi 250 mil chiapanecos y chiapanecas, que durante años permanecieron en el rezago y el olvido.

Marcela Castillo destacó que el éxito del programa es que las personas aprendan a leer y escribir respetando sus propias lenguas indígenas y saberes comunitarios.

Con ello se brinda la oportunidad para que los egresados continúen su formación en primaria, secundaria e incluso niveles superiores.

Refrendó que en la Sexagésima Novena Legislatura se trabaja y se suma al esfuerzo con el Poder Ejecutivo, para que la educación llegue a todos los rincones, garantizando la inclusión y el respeto al derecho humano a la educación como polo de desarrollo.