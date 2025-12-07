Posada Parachicos de Cuarto Poder, un éxito

Cuarto Poder realizó la edición número 27 de su tradicional posada Parachicos, la cual resultó un éxito.

Como cada año se dio una gran convocatoria y las y los participantes disfrutaron de un gran día, con una función especial de cine y regalos sorpresas.

El lema

Este año el lema de la posada fue “Si quieres aventura, lánzate a la lectura”, para recordar la importancia de leer entre padres e hijos. Para obtener un boleto los niños y niñas debían llevar una portada del periódico Cuarto Poder y una hoja con su cuento navideño favorito escrito y dibujado.

En tan solo tres días los pases se habían agotado, gracias a que son muchos los que esperan este evento navideño, que se organiza con esfuerzo y cariño, junto a diversos colaboradores que cada año se suman para hacerlo realidad.

Esta posada surgió hace 27 años, con don Conrado de la Cruz y su hijo Conrado, a raíz del suplemento Parachicos, que se imprime cada domingo, dedicado a los más pequeños de la casa. Esta actividad lo han continuado la maestra María Morales Ruiz y la licenciada Ana María de la Cruz Morales.

Cine para los chicos

Este año se preparó una función especial de cine, en Cinemex, hasta donde llegaron más de 250 asistentes que obtuvieron un boleto. Todos y cada uno recibió un combo para disfrutar la función junto a su papá, mamá, tío y abuelo.

Al salir recibieron una bolsa de dulces muy especial. En esa bolsita descubrieron quienes fueron las y los afortunados para recibir un regalo sorpresa como juguetes, bicicletas y muchas otras cosas más.

Invitados especiales

Por supuesto que no podía faltar Sebastián, el Parachico, la imagen del suplemento y de la posada. Fue el encargado de dar la bienvenida a todos los niños y niñas, quienes se tomaron la foto del recuerdo.

Además fue amenizado por el payasito Gusanito, invitado que realizó algunas dinámicas para alegrar a los pequeños.

Las y los ganadores de los regalos sorpresas estaban muy contentos, una vez que los recibían de inmediato los abrían para saber qué era sin esperar llegar a casa.