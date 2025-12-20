Posgrados logran reconocimiento nacional

La maestría de Ciencias en Ingeniería Mecatrónica y el doctorado en Ciencias de la Ingeniería del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), fueron reconocidos por el Sistema Nacional de Posgrados (SNP). Amin Rodríguez Meneses, jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación, destacó que esto consolida su calidad académica, solidez científica y compromiso con la formación de recursos humanos de alto nivel.

Manifestó que este reconocimiento posiciona a ambos posgrados como referentes en el ámbito nacional, al cumplir con los estándares de excelencia que evalúan la pertinencia académica, la producción científica y el impacto social de la investigación que se desarrolla en sus programas.

Trabajo colectivo

Este logro es resultado de un trabajo colectivo, añadió. “Es una alegría porque es un gran trabajo que han realizado los cuatro posgrados entre maestrías y doctorados; fue un esfuerzo conjunto entre docentes, de varios meses, que dio el resultado que esperábamos”.

Asimismo, subrayó la relevancia del reconocimiento a nivel nacional, al señalar que abre puertas para otros centros de investigación, permitiendo que las redes de colaboración que ya tienen se afiancen aún más y que puedan seguir creciendo formando más profesionales.

El ingreso y permanencia en el Sistema Nacional de Posgrados refleja el esfuerzo constante de estudiantes, docentes, núcleos académicos y personal de apoyo, “quienes contribuyen al fortalecimiento institucional y al impacto positivo de la investigación científica y tecnológica que se genera en el Instituto”.

En el SNP pueden participar programas de posgrado de especialidad, maestría y doctorado de orientación a la investigación.