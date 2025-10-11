Posible cierre de escuelas por virus coxsackie

Padres de familia de diversos centros educativos de la zona Metropolitana fueron alertados por las propias autoridades educativas, sobre brotes del virus coxsackie.

Ante la situación se realizarán acciones de sanitización de las escuelas, y en caso de persistir los contagios, las clases podrían suspenderse.

La información está siendo notificada a los comités de padres de familia mediante oficios donde informan sobre diversos casos y recomiendan valorar a los infantes por si presentan síntomas en sus hogares.

En caso de mantener el incremento de casos en las escuelas, dependiendo de las condiciones de cada centro escolar, las clases serían suspendidas, relata un documento expuesto por María Estrada, madre de un infante quien llamó a la comunidad estar alerta por este brote.

Dijo también que agradecen a sus autoridades educativas por estar atentas a estas condiciones, pues al final se trata de cuidar la salud de los infantes.

El virus coxsackie es causante de la llamada enfermedad de manos, pies y boca, una infección viral común, especialmente en niños, caracterizada por fiebre y la aparición de ampollas en manos, pies y boca.

Esta enfermedad se transmite por contacto directo con secreciones de personas infectadas, como saliva, líquido de ampollas o heces, o por estornudos y tos.