Posible megapuente patrio en Chiapas

El 16 de septiembre llega la primera suspensión de labores oficial para el nivel básico, por la conmemoración de la Independencia de México, así está marcado en el calendario escolar oficial emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP). El día feriado aplica también para media superior y superior.

Este año será miércoles, mitad de semana, por lo que se ha comenzado a especular si podría haber o no suspensión de clases el lunes 14 y el martes 15, ya que no son oficiales.

Decisiones

Como en otras fechas, la decisión también depende de cada directiva escolar, ya que tradicionalmente las escuelas de nivel básico realizan un festival alusivo a las fiestas patrias, con venta de antojitos, juegos y dinámicas, que podría ser este viernes o el lunes 14.

En redes sociales y entre las comunidades escolares hay incertidumbre sobre qué días no habrá clases la próxima semana. Hasta ahora no hay ninguna versión oficial de las autoridades educativas estatales ni federales, pero podría haber un megapuente escolar para Chiapas.

El gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, lanzó una consulta a la población chiapaneca: “En Chiapas, el 14 de septiembre es un día de asueto en el que celebramos nuestra federación a México y el 16 de septiembre es un día de suspensión oficial. Ambas fechas las celebramos en grande porque forman parte de nuestra identidad patriótica.

Por eso quiero preguntarles: ¿cómo verían que el 15 de septiembre también fuera día libre para la burocracia estatal, las escuelas de nivel básico, media superior y superior? – Disfrutemos en familia estas fechas tan importantes para las y los chiapanecos”.