Posible producir plásticos de un solo uso con hongos

Gracias a la ciencia, puede ser posible producir plásticos de un solo uso y otros materiales a partir de ciertos hongos; esta fue una de las investigaciones compartidas en la semana de la Biología de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Efrén Robledo Leal, docente-investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, uno de los ponentes invitados, comentó que estudian el micelio o el cuerpo del hongo, que es una especie de telaraña compuesta de filamentos que se desarrolla mucho antes de producir la ceta o el champiñón.

Han encontrado gran potencial, tanto para la elaboración de materiales utilitarios, empaques o embalajes, como algunos alimentos con alto potencial nutricional. Tienen ya varios años trabajando con esto.

Buscan caracterizar cuáles son los alcances y limitaciones y poder decir qué soluciones ofrece. “Sabemos de antemano que no es un material que va sustituir al cemento, al concreto, pero podemos sustituir algunos materiales de un solo uso, tipo plásticos como el polietileno o el unicel”.

Los hongos que utilizan son descomponedores de madera, dentro de los que hay algunos comestibles y algunos de incluso de índole medicinal, “nosotros trabajamos fuertemente con un género que se llama ganoderma, que está muy presente en México, con muchas especies”.

Prácticamente “cualquier ganoderma funciona muy bien porque son muy agresivos para invadir estos materiales, no requieren crecer en cosas vivas, no son parásitos ni patógenos de plantas, entonces los pueden reproducir en condiciones de laboratorio sin que represente una amenaza a la salud”.

Comentó que está abierto a recibir estudiantes para poder seguir trabajando en esta investigación. Planteará una vinculación a la Unicach para que se invite a los jóvenes interesados en participar en una estancia de movilidad semestral o de un mes.