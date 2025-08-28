Posible relevo de Bárbara Altúzar en el Indeporte

Bárbara Altúzar Galindo, directora del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte), se convirtió en el centro de críticas tras la publicación de una fotografía en la que, aparentemente, aparece “ignorando” a Lorena Ramírez Nahueachi, maratonista rarámuri, quien actualmente es embajadora de México Imparable, Medio Maratón Raíces de Agua.

Este evento deportivo impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum incluye una serie de carreras en cuatro lugares del país, entre ellos Chiapas, el próximo 14 de septiembre en el municipio de Palenque.

En la presentación del certamen en Tabasco, participaron Altúzar Galindo, María Eugenia Culebro, secretaria de Turismo; el presidente municipal de Palenque, Jorge Cabrera; la secretaria de Turismo del vecino estado, Katia Ornelas; y la propia maratonista Lorena Ramírez Nahueachi.

En la imagen aparecen de derecha a izquierda los servidores públicos, sonriendo y abrazados, sin embargo, Bárbara no continuó el abrazo, por lo que Lorena aparece con los brazos sueltos, hasta la orilla.

Tras la publicación de más fotografías del evento, Altúzar Galindo siguió apareciendo con la misma dinámica hacia la atleta originaria de Chihuahua, por lo que fue objeto de críticas en redes sociales por supuestamente discriminarla.

También los funcionarios que intervinieron en las diferentes presentaciones fueron criticados por omisión, al no darle el lugar que la anfitriona se merecía.

Aunque no se ha hecho oficial, ha trascendido la destitución de Bárbara Altúzar como directora del Indeporte. Apenas fue nombrada el pasado 8 de julio de este año como la nueva titular de la dependencia tras la abrupta salida de Adonaí Sánchez.