Posicionan a Tuxtla en turismo de reuniones

Tuxtla Gutiérrez participó por primera vez en el Congreso Nacional de la Industria de Reuniones (CNIR), que se desarrolla en el Querétaro Centro de Congresos, como parte de una estrategia para posicionar a la capital chiapaneca como un destino competitivo para congresos, convenciones y otros eventos.

Durante el encuentro, representantes de Tuxtla, en coordinación con la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas y la Oficina de Congresos y Visitantes de Chiapas (OCV), sostuvieron reuniones con profesionales y líderes del sector turístico para establecer nuevas conexiones y promover la infraestructura, servicios y atractivos de la ciudad.

Tendencias

La participación también permitió conocer tendencias de la industria y fortalecer alianzas con actores especializados en turismo de reuniones, un segmento que representa una oportunidad para generar mayor actividad económica y atraer visitantes a la capital.

Entre las actividades del encuentro se incluyeron conferencias sobre Inteligencia Artificial (IA) aplicada a eventos, tendencias de consumo y liderazgo, con la participación de especialistas internacionales como Marcio Aguiar, de Nvidia Latinoamérica; Vilma Núñez y Bernardo Feta.

Además de las conferencias, la delegación de Tuxtla participó en encuentros de vinculación en la Zona de Experiencias y el espacio “Amigos de la Industria”, donde se promovió la ciudad como sede para futuros congresos y convenciones.

Con esta primera presencia en el CNIR, Tuxtla Gutiérrez busca ampliar su red de contactos dentro de la industria de reuniones y generar oportunidades para que más eventos nacionales lleguen a la capital chiapaneca, con beneficios para sectores como hotelería, gastronomía, transporte y servicios turísticos.