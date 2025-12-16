Posicionan potencial económico y logístico

En el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, el secretario de Economía y del Trabajo (SEyT), Luis Pedrero González, compareció ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado para exponer los avances y la estrategia económica de la administración del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Enfatizó que el Plan Estatal se centra en políticas públicas que consoliden el desarrollo mediante la generación de empleos formales, estabilidad laboral y respeto a los derechos de los trabajadores. Subrayó que, en esta Nueva ERA, la prioridad es mejorar la calidad de vida brindando oportunidades, para lo cual se impulsa una política pública de inversión agresiva y moderna.

Destino de inversión

El titular de la SEyT resaltó el potencial de Chiapas como destino de inversión, gracias a su ubicación geográfica y recursos como agua y energía.

Los primeros frutos de esta estrategia ya se materializan: nueve inversiones concretadas en Palenque, San Cristóbal, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, con una derrama económica millonaria.

Proyectos de gran escala en puerta: un parque industrial vinculado al Gasoducto Chiapas Bicentenario en Reforma (con una inversión proyectada de 250 millones de dólares) y una planta de gas licuado en Tapachula (100 millones de dólares).

Una estrategia logística integral para conectar al mundo.

Gran parte de la exposición se centró en un ambicioso plan para transformar a Chiapas en un corredor logístico internacional.

Avances claves

En entrevista, el subsecretario de Comercio de la SEyT, Conrado de la Cruz Selvas, detalló avances claves en los cuatro frentes de conectividad.

Se ha llevado a cabo la activación de la Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo para exportación de perecederos y productos de alto valor.

Ya opera con DHL y hay negociaciones con Estafeta y Mercado Libre. La modernización de las líneas K y KA para mejorar el flujo de mercancías hacia Guatemala y conectar con la red norteamericana.

Destaca también la ampliación de Puerto Chiapas con nueva terminal ferroviaria, mejoras en contenedores y dragado constante.

En desarrollo de un modelo de Aduana Conjunta en Tapachula – Ciudad Hidalgo para homologar procesos con Guatemala y reducir costos y tiempos.

La gestión económica ha tenido una activa agenda internacional con resultados tangibles: China: Invitación de Power China para explorar proyectos solares y eólicos.

Houston, Texas: avances para una ruta aérea directa, proclama del “Día de Chiapas” y gestiones para donación de equipo médico.

Los Ángeles, California: estudio de factibilidad para una ruta marítima directa con el Puerto de Hueneme y promoción agroindustrial.

Costa Rica: Intercambio de conocimiento en Denominaciones de Origen para café y colaboración con el CATIE para investigación en variedades resistentes.

Planes

Existe un resultado concreto con 17 cartas de intención de empresas, 2 barcos confirmados para Puerto Chiapas en diciembre y 3 empresas interesadas en asentarse en Tapachula.

Además informó que, paralelamente, se ejecutan programas robustos para fortalecer la economía local como son: Marca Chiapas 2.0: Reposicionamiento integral de la identidad estatal.

Están también las Denominaciones de Origen (DO) e Indicaciones Geográficas (IG): se recibieron las IG Comiteco y café de Tenejapa; se trabaja en la DO del plátano Chiapas, IG del Pox y del quesillo de Pijijiapan, y se reactivan las DO del mango ataulfo y el ámbar.

Capacitación masiva con más de 16 mil personas capacitadas (60 % mujeres) en 98 municipios, con aliados como Nafin, Meta y Mercado Libre.

Apoyo a emprendedores con 38 exposiciones comerciales con más de $ 3.1 millones en ventas, 985 registros de marca con descuento del 90 %, y más de 560 terminales punto de venta gratuitas en colaboración con Semuigen.

Sectores estratégicos y visión de futuro

La SEyT identificó y está impulsando sectores clave para el desarrollo futuro como agroindustria, turismo, energías limpias y desarrollo tecnológico. El “Foro Económico Semillas del Futuro” reunió a 350 asistentes y 25 expositores, fomentando la innovación y las conexiones comerciales.

El secretario Pedrero González agradeció a las subsecretarías por el compromiso mostrado en este año de trabajo y aseguró que, a través de esta estrategia dual –conectividad global y fortalecimiento local, Chiapas está sentando las bases para un crecimiento económico sostenible, generando empleo y con profundo respeto por los derechos laborales.