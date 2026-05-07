Positiva renovación nacional de Morena

El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Mario Guillén Guillén, calificó como positiva la reestructuración en la dirigencia nacional de su partido, al tiempo de expresar que cada funcionario deberá responder por sus actos, ante las acusaciones que enfrenta el hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

En entrevista el legislador morenista celebró la llegada de Ariadna Montiel a la presidencia nacional de Morena, así como el nombramiento de Citlalli Hernández al frente de la Comisión Nacional de Elecciones. Guillén destacó que ambas son “mujeres de lucha con una historia dentro de la izquierda”, reconocidas y conocedoras de las necesidades del país y de cada estado.

“Nosotros saludamos y felicitamos a la compañera Ariadna. Creo que es una mujer que conoce perfectamente el país. Con toda esta reestructuración, creo que estamos ya preparados para iniciar el proceso electoral del 2027”, afirmó el diputado. Agregó que, en el caso específico de Chiapas, se entregarán “muy buenos resultados” en los comicios intermedios.

En otro tenor, al ser cuestionado sobre las implicaciones que podría tener para Morena el caso del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya —quien recientemente solicitó licencia para enfrentar señalamientos desde Estados Unidos—, Guillén Guillén evitó emitir juicios anticipados. Consideró que “son acusaciones muy fuertes”.

“Se está haciendo lo correcto: retirarse como gobernador, pedir licencia y que sea a las autoridades. El que acusa está obligado a probar. Si cometió algún error, como todos los ciudadanos y los que estamos dentro del ejercicio público, responder por nuestros actos”, declaró el legislador.

Finalmente, el diputado descartó que el caso vaya a generar, por sí mismo, un daño automático a la percepción del partido en Sinaloa o en otras entidades, y confió en que las autoridades correspondientes deslindarán responsabilidades en su momento.