Positiva respuesta en el simulacro

Con una buena participación de trabajadores, en sus tres niveles de gobierno y sin incidentes, se realizó el simulacro nacional en San Cristóbal de Las Casas, con un escenario hipotético de sismo de magnitud 8.2 con epicentro en las costas de Guerrero.

Lo anterior con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención y la capacidad de respuesta ante un posible sismo.

Durante el simulacro realizado a las 11:00 horas de este miércoles, trabajadores de los tres niveles de gobierno, así como personal de instituciones educativas, comercios y población en general, evacuaron sus espacios siguiendo los protocolos de seguridad establecidos, para posteriormente regresar a sus actividades habituales.

Tiempos de acción

En el caso de la Unidad Administrativa Municipal, más de 200 trabajadores de los edificios A y B salieron en tiempos de 2 minutos con 20 segundos, de acuerdo con datos de Protección Civil.

Autoridades señalaron que el ejercicio se desarrolló sin incidentes, destacando la participación ordenada de la ciudadanía, con un escenario hipotético de sismo de magnitud 8.2 con saldo de un lesionado y la evacuación de ciudadanos.

Al final del ejercicio, las actividades se reanudaron de manera normal en oficinas, escuelas y establecimientos comerciales.