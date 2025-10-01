Positivo el informe de Yamil Melgar Bravo

Como positivo fue calificado el informe del primer año de gobierno del alcalde Yamil Melgar Bravo por sectores productivos, sociales y funcionarios, quienes reconocieron los avances en materia de Infraestructura Urbana, Seguridad, Alumbrado Público y Desarrollo Económico.

En ese sentido, la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza, destacó el respaldo que ha brindado a la región el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, lo que permite contar con avances significativos, agregando que “vamos por más”.

Asimismo, calificó como de gran importancia los Polos de Desarrollo para el Bienestar en Tapachula, de los cuales el fallo para las empresas que los van a realizar se dará el 17 de diciembre próximo.

Mencionó que paralelo a ello se trabaja en otros proyectos para la implementación de Polos de Desarrollo en la entidad.

Reconoció los avances y resultados de la administración municipal con el bienestar de la ciudadanía, estableciendo que se mantiene una estrecha colaboración para impulsar acciones para el rubro económico, productivo y social de la región.

Sectores empresariales reconocieron el balance positivo en las acciones emprendidas en el primer año de administración, así como la creación del Instituto de Planeación Municipal, una herramienta importante para trabajar en el desarrollo ordenado de la ciudad.