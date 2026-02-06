Positivo que haya armamento de alto poder para policías

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, consideró que es positivo que los elementos de la policía puedan contar con mejor armamento para hacerle frente a la delincuencia.

Para combatir al crimen, dijo, se tienen que tener las mismas herramientas, toda vez que la delincuencia organizada no tiene límites para obtener armamento de manera ilegal.

Contexto

Fue el propio gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quien hace unos días anunció que presentaría la propuesta al Congreso local, a fin de que la policía cuente con el armamento para combatir a los grupos delictivos y que el tema pudiera analizarse a nivel federal en el Congreso de la Unión.

Moreno Guillén comentó que la evolución del derecho o la modificación de las leyes implica mucho en la realidad, y la situación actual que enfrenta el estado (y el país) hace viable la iniciativa.

“Los hechos violentos están, son visibles. La delincuencia organizada se va a resistir siempre a desaparecer, lleva golpes”, remarcó el presidente del Poder Judicial.

Congreso

Fue este jueves que el Congreso de Chiapas, con 38 votos, aprobó la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Lo relevante del tema es que vendrá un fortalecimiento para las instituciones de la policía, a fin de que cuenten con mejores herramientas para hacerle frente a la delincuencia.

Es decir, las corporaciones de seguridad contarán con más capacitación y también una mayor respuesta operativa para mantener el orden y la tranquilidad en Chiapas.

Recientemente las autoridades de la entidad dieron a conocer que en breve llegarán a Chiapas alrededor de 500 armas, más vehículos blindados, otro helicóptero y hasta arcos de seguridad.