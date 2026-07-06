Positivo que pidan transparencia del Musac: Coneculta

Transparentar los recursos públicos es una obligación de las instituciones públicas del estado, así lo expresó Angélica Altuzar Constantino, directora del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta), en relación a los cuestionamientos ciudadanos sobre el cobro de piso para vender en los pasillos del Museo de San Cristóbal (Musac), a cargo de Blanca Ricci.

En entrevista para Cuarto Poder, Altuzar Constantino mencionó que la institución aún no ha realizado un corte de caja de lo recaudado por este cobro a los y las artesanas, indicando que las negociaciones de dichos ingresos recaen en la dirección general del Musac, que a su vez está obligado a informar a Coneculta.

Sin embargo, la funcionaria señaló que los ingresos se están invirtiendo en el mantenimiento del propio recinto, en donde se han cambiado pisos y mejorado baños e infraestructura.

Fijarán tabulador

Reiteró que todas las personas con una solicitud para mejorar su economía tienen el espacio abierto. “Y los recursos que se solicitan están por validarse, se van a regularizar, es decir, fijar un tabulador para evitar discrepancias y que se llegue a un acuerdo entre sociedad y museo”.

Sobre la preocupación que el sector cultural expresó en uno de los foros ciudadanos organizados por el municipio, relacionada a la poca participación de artistas sancristobalenses en el Musac, Altuzar se dijo abierta a escuchar directamente las inquietudes.

“Nosotros recibimos las solicitudes o propuestas que llevan los artistas y si no han sido atendidos pueden hacerme llegar directamente su petición, inconformidad o inquietud y van a atenderlo, no tengan ninguna duda, es lo que tenemos que hacer todos los funcionarios del pueblo”, agregó la funcionaria.