Postes saturados, un peligro constante

Junto al crecimiento y expansión de una comunidad, también crece la demanda de nuevos servicios como el internet, la telefonía o las redes eléctricas que se distribuyen por todo un municipio a través de postes de cemento o madera.

Es por ello que ante la alta demanda de estos servicios, los incendios por calentamiento del cableado y desperfectos eléctricos son una constante, incrementándose en las temporadas de lluvias y de altos picos de calor.

Aunque no se han relacionado directamente a afectaciones a casas habitación o comercios, los reportes han sido continuos en los cuales señalan cables ardiendo, plásticos con fuego desplomándose hacia el concreto vial, además del deterioro de algunas estructuras que pudieran encontrarse debajo de la postería.

Un llamado a la prevención

Finalmente, se cree que de no atender la autoridad correspondiente este tipo de temas que pudieran no parecer relevantes, se podría generar más afectaciones ya que la carga de consumo eléctrico ha incrementado con el uso de aires acondicionados, así como de maquinaria industrial que años antes no tenían presencia, pudiéndose dar un lamentable incidente.