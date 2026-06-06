Potencial de ciclones dejará fuertes lluvias

El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos (NHC) por su siglas en inglés, emitió una alerta ante la potencial formación de dos posibles ciclones tropicales frente a las costas del pacífico mexicano, situación que dejará un temporal lluvioso en la mayor parte del estado.

Si estos sistemas se convierten en tormentas, se llamarán Boris y Cristina respectivamente. La primera se ubica frente a costas de Guerrero y Michoacán, en las últimas horas aumentó su probabilidad a 80 % de ser un ciclón para los próximos días, sin embargo se mueve lento.

Por otro lado, frente a las costas de Centroamérica, una vaguada de baja presión subió su fuerza y ya tiene un 70 % de probabilidad de ser ciclón en los días posteriores. Se desplaza lentamente hacia el norte con rumbo a las costas de Chiapas.

De momento, ambos sistemas traerán mucha humedad al país, fortaleciendo el temporal de lluvias actuales en estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y el territorio chiapaneco.

Reporte para las próximas horas

Por su parte el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para el sábado 6 de junio, se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas, acumulando entre 75 y 150 milímetros en las zonas centro y sur de Chiapas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 35 y 40 grados Celsius, manteniéndose la onda de calor en el centro del estado.

Para el domingo 7 de junio, las lluvias muy fuertes con puntuales intensas que van de los 75 a 150 milímetros, se concentrarán en el Soconusco. Las temperaturas máximas seguirán entre 35 y 40 grados, pero a partir de este día comenzará a finalizar la onda de calor en la entidad.

Mientras que el lunes 8 de junio, se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 milímetros) en la costa y sur de Chiapas. Los vientos alcanzarán de 70 a 80 kilómetros por hora con rachas similares en las costas, y el oleaje aumentará de 3.0 a 4.0 metros de altura.

El SMN advierte que las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.