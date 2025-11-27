Prácticas desleales afectan a taxistas

Operadores del transporte público se reunieron la mañana de este miércoles en el parque Guadalupe del municipio de Cintalapa ante la falta de autoridad para controlar el pirataje en dicha ciudad.

Molestos y preocupados evidenciaron la nula vigilancia a los choferes que prestan el servicio.

Refieren que los operadores foráneos levantan pasaje en zonas que no les corresponden, ya que de acuerdo a los estipulado estos únicamente deberían recoger a las personas en las terminales de corto recorrido.

Además, señalaron que existen vehículos particulares que realizan viajes de Tuxtla Gutiérrez a Cintalapa, afectando su trabajo. Mientras que otros usurpan el transporte de taxis brindando traslados dentro de la ciudad.

En ese sentido, piden a la delegación de transporte a que tome cartas en el asunto, antes que surja una confrontación entre choferes del transporte público y los de pirataje, esto ante el nulo respeto del reglamento.