Precio de garantía al maíz desactivó protestas

El anuncio que recientemente hizo el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, al ofrecer el pago de garantía a productores de maíz con la cantidad de siete mil pesos la tonelada, provocó que a nivel local se desactivaran posibles protestas, resaltó Sergio Antonio Rayó Cruz, vicepresidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram).

En ese contexto, comentó que el pasado 28 de octubre el sector campesino de diversas partes del país solicitó el apoyo a estos transportistas, a fin de que se sumaran a las manifestaciones.

Apoyo mutuo

Rayo Cruz comentó que entre más siembra se genere en la parte de la agricultura, habrá más carga que mover para los sectores productivos y eso es positivo.

Abundó que el anuncio del gobernador ayudará a que haya una mejor producción y también facilitará una reactivación del campo. Aunque en Chiapas la noticia genera beneficios, comentó que en otras partes del país (hasta este lunes) seguían varios bloqueos.

“Hoy en Chiapas nosotros estamos festejando que el gobernador haya anunciado el pago de 7 mil pesos por tonelada dando la solución para los campesinos”, agregó Rayo Cruz.

Comentó que los productores son lo que se encargan de llevar a cabo la cosecha del maíz, mientras que el sector transporte lo mueve a diversas partes; es decir, entre más se le pague al agricultor, más posibilidades hay de que mejore la siembra.

Remarcó que lo más importante es que las autoridades de Chiapas se adelantaron a corregir un problema que se estaba presentado en otras partes de México: “lo hizo muy a tiempo -el anuncio del nuevo precio a la tonelada del maíz- y la verdad eso de celebrarse”.